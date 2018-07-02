"Они должны за это ответить": Климкин о компаниях, из-за которых украинцы «застряли» в аэропортах

Глава МИД выступает за проведение аудита с целью выяснения возможности авиакомпаний и туроператоров выполнять условия выданных им лицензий по туристической деятельности.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что авиаперевозчик и туроператор, из-за которых украинцы «застряли» в аэропортах иностранных государств и не могут вовремя вернуться в Украину, должны за это ответить.

Об этом дипломат написал в социальной сети Facebook.

"Наши консулы делают все, что в их силах, чтобы помочь сотням соотечественников, которые из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран. К сожалению, это только половина проблемы, ведь не меньшее количество людей, которые честно оплатили свой отдых, по несколько дней не могут вылететь из Украины", - отметил Климкин.

"Не хочу утверждать, что МИД предвидело столь острый кризис, но наш консульский департамент, готовясь к сезону отпусков, который для консулов всегда означает усиленную работу, неоднократно обращал внимание на имеющиеся хронические проблемы", - подчеркнул глава МИД.

В частности, он отметил, что 30 апреля во внешнеполитическом ведомстве обнародовали рекомендации гражданам Украины взвешенно выбирать туроператора, планируя свое путешествие за границу. Также 22 мая МИД провело специальное совещание с представителями других причастных организаций, на котором были затронуты вопросы возможных рисков.

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"В ответ участники жаловались на нехватку полномочий. Прежде всего полномочий проверять, выполняют ли авиакомпании и туроператоры условия полученных лицензий. К сожалению, есть основания сомневаться, что некоторые из них выполнить их вообще не способны, и в погоне за наживой взяли на себя заведомо неподъемные обязательства. Такой подход к делу трудно объяснить. Если бизнесмены от туризма просто надеялись, что старые изношенные самолеты, даст Бог, выдержат все перегрузки, то это означает, что они еще и подвергали риску своих пассажиров, а это делает ситуацию еще более серьезной", - заявил Климкин.

"Мне очень жаль людей, которым испортили отдых и настроение, разрушили планы, заставили за собственные же деньги мучиться и терпеть унижения. Повторяю, украинские дипломаты делают и будут делать все, чтобы облегчить их положение. Надеюсь, что по мере возможностей свой вклад в разрешение нынешнего кризиса сделают и другие ведомства", - добавил дипломат.

При этом он считает, что надо не просто анализировать последствия подобных безобразий, а наконец обратить внимание на причины, которые их порождают.

"Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и вообще способны ли их выполнять. И делать это необходимо не когда-нибудь, а прямо сейчас. Довольно по-страусиному прятать голову в песок", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастир, остальные - разместили в гостинице города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.

В МИД Украины сообщили, что дипломаты принимают неотложные меры с целью возвращения украинских туристов из Туниса домой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру из-за ситуации с сотнями граждан Украины, которые вынужденно находились в аэропорту Туниса.

Он также сообщил, что по состоянию на 30 июня в аэропорту Туниса оставалось еще около 800 украинских граждан.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

В частности, авиакомпания Bravo Airways объясняла отмену своих рейсов тем, что туроператор Oasis в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовых обязательств, нарастив задолженность в 25 млн грн по состоянию на 27 июня.

2 июля из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые должны вернуть домой украинских туристов.