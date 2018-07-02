Первый пошел: из Туниса вылетел самолет с "застрявшими" украинскими туристами

Возвращение всех украинских туристов ожидается в течение 2-3 июля.

Из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые должны вернуть домой украинских туристов, которые не смогли вовремя попасть на родину из-за отмены рейсов авиакомпанией Bravo Airways.

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Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в "Твиттере".

"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны были бы перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", - сообщил дипломат.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир имени Хабиба Бургибы, расположенного в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастир, остальные - разместили в гостинице города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что дипломаты принимают неотложные меры с целью возвращения украинских туристов из Туниса домой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру из-за ситуации с сотнями граждан Украины, которые «застряли» в аэропорту Туниса.

Он также сообщил, что по состоянию на 30 июня в аэропорту Туниса оставалось еще около 800 украинских граждан.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

В частности, авиакомпания Bravo Airways объясняет отмены своих рейсов тем, что туроператор Oasis Travel в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовых обязательств, нарастив задолженность в 25 млн грн по состоянию на 27 июня.