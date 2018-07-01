Российские спецслужбы планировали нападение на еврейские организации во Львове - Геращенко

По словам Геращенко, главной задачей было показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

Кроме нападения на лагерь ромов под Львовом российские спецслужбы "руками" украинской молодежи планировали напасть на еврейские организации во Львове.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

По его словам, главной задачей было показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

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"Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с привлечением российских спецслужб. Сегодня мы понимаем, что через интернет были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на цыган, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове", - рассказал Геращенко.

"Задачей было показать, что во Львове действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов демонстрирует свою ненависть к представителям отдельных национальностей", - отметил нардеп.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь цыган.

В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, пострадали.

Восьмерых подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.