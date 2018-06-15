Украинскому активисту Балуху стало плохо с сердцем во время судебного заседания

19 марта он объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя.

Украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо с сердцем во время сегодняшнего заседания подконтрольного РФ Раздольненского райсуда (Крым).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает правозащитная организация «Крым SOS».

«15 июня в Раздольненском районном суде проходит судебное заседание по делу Владимира Балуха. На сегодняшнем суде выступала жена Владимира Балуха - Наталья. Суд проходил в открытом режиме. По сообщению активистов, Владимиру Балуху стало плохо с сердцем. Балуху вызвали скорую», - отметили в «Крым SOS».

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

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Подконтрольный России суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста было возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

8 июня Министерство иностранных дел Украины заявило об угрозе жизни Балуха, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя и призывает оккупантов освободить его из-под стражи.