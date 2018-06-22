Балух отказался от сухарей и перешел только на воду - правозащитники

За время бессрочной голодовки активист Владимир Балух похудел на 30 кг.

Незаконно заключенный в Российской Федерации украинский активист Владимир Балух, который с 19 марта голодает, начал употреблять только воду.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на странице Facebook со ссылкой на адвоката украинца.

"Защитники Владимира Балуха сообщили КПГ, что он отказался от сухарей и перешел только на воду", - говорится в сообщении.

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"По словам его адвоката Владимир за это время (за время бессрочной голодовки со дня вынесения ему приговора - УНИАН) похудел на 30 килограммов", - добавили в КПГ.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был во дворе его дома.

Подконтрольный России суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

8 июня Министерство иностранных дел Украины заявило об угрозе жизни Балуха, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя, и призвало оккупантов освободить его из-под стражи.

15 июня 2018 года украинскому активисту Балуху стало плохо с сердцем во время заседания подконтрольного РФ Раздольненского райсуда (Крым).

Сегодня, 22 июня 2018 года, Министерство иностранных дел Украины снова потребовало от властей Российской Федерации допустить украинских врачей к незаконно заключенному активисту Владимиру Балуху.