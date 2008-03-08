В Донецкой области зарегистрировано почти 27 тыс. безработных женщин

В Донецкой области официально зарегистрировано 26,6 тыс. безработных женщин, что составляет 72% от общего числа безработных в регионе.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Донецкой области, всего официально зарегистрированных безработных в регионе на начало февраля насчитывалось 36,9 тыс. человек. Так, на 10 вакансий претендовало 15 незанятых трудовой деятельностью человек.

К тому же в области наблюдается несоответствие между спросом и предложением рабочей силы по квалификации и образованию, отмечают статистики. В частности, на производстве не хватает квалифицированных кадров инженеров и рабочих профессий. Потребность в квалифицированных рабочих превышает предложение в 2,3 раза. Вместе с тем на одно вакантное место руководителей и менеджеров в среднем приходится 3 претендента, на одно место в сфере торговли и услуг - 5 желающих, в сельском хозяйстве - более 10 работников на одну вакансию.

Средний размер помощи по безработице в январе текущего года был равен 458 грн., или 89% законодательно установленной с начала 2008 года минимальной зарплаты (515 грн.), констатировали в областном управлении.