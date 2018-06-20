Суд вынес приговор по громкому делу о похищении двухмесячного ребенка на Оболони (видео)

Сторона обвинения просила суд назначить похитительнице ребенка реальное лишение свободы сроком на два года.

Оболонский районный суд города Киева объявил приговор жительнице столицы, которая 20 октября 2017 года похитила двухмесячного ребенка из детского сада в Оболонском районе, назначив ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице Facebook, сторона обвинения просила суд назначить другое наказание - реальное лишение свободы сроком на 2 года.

"В ходе судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления и просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока. Государственный обвинитель, учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины, а также личность обвиняемой, просил суд назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года. Однако суд первой инстанции вынес решение, которым осудил злоумышленницу к ограничению свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после изучения судебного решения местная прокуратура решит вопрос о возможности внесения апелляционной жалобы на указанный приговор в Апелляционный суд Киева.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка, пока отец забирал из детсада старшую дочь. С помощью видео с камер наблюдения правоохранители установили, что ребенка похитила женщина. Злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. 21 октября полицейские задержали женщину и ее сожителя. Свой поступок женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за своего.

Тогда начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил на брифинге, что женщине грозит наказание в виде 12 лет заключения.