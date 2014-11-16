В Станице Луганской идет ожесточенный артобстрел – СМИ
15:37, 16 ноября 2014Общество
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Боевики возобновили обстрелы в Станице Луганской на Донбассе.
Станица Луганская снова под обстрелами / joinfo.ua
Как сообщает "Информатор" со ссылкой на местных жителей, примерно с 13:40 в поселке идут ожесточенные артобстрелы.
В частности, слышны залпы из минометных установок и систем залпового огня "Град".
Читайте такжеЗа сутки боевики почти 30 раз обстреляли украинских военныхТакже уточняется, что разрывы мин и снарядов слышны предположительно в районе ст. Кондрашевская. Там же виден дым от взрывов и пожаров.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли окраину Станицы Луганской после визита председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.
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