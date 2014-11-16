В Станице Луганской идет ожесточенный артобстрел – СМИ

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на местных жителей, примерно с 13:40 в поселке идут ожесточенные артобстрелы.

В частности, слышны залпы из минометных установок и систем залпового огня "Град".

Читайте такжеЗа сутки боевики почти 30 раз обстреляли украинских военныхТакже уточняется, что разрывы мин и снарядов слышны предположительно в районе ст. Кондрашевская. Там же виден дым от взрывов и пожаров.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли окраину Станицы Луганской после визита председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.