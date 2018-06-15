В Полтаве суд арестовал супругов, которые использовали 4-летнюю дочь для порносъемок (видео)

Супругам грозит до 12 лет лишения свободы.

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей супругам, которые эксплуатировали 4-летнюю дочь для создания порнографического видео.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, согласно принятому сегодня, 15 июня, решению, семейная пара арестована сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала семейную пару по подозрению в использовании своей 4-летней дочери в съемках для изготовления порнографической продукции.