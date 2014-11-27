Милиция задержала четырех активистов, пытавшихся сорвать концерт Ани Лорак
Правоохранители, используя дубинки и щиты, разогнали противников концерта Ани Лорак, которые собрались на площади возле дворца искусств "Украина".
Это произошло после того, как около 150 активистов начали бросать петарды и возникла драка с милиционерами, сообщает Левый берег.
Большая часть активистов убежала в сторону станции метро "Дворец "Украина", после чего милиционеры вернулись к зданию дворца искусств.
Когда митингующие попытались подойти к ним, милиция вновь применила силу.
Как сообщили УНИАН, в пресс-службе ГУМВД Киева, милиция задержала четырех человек, участвующих в акции против концерта Ани Лорак.
Сообщается, что агрессивно настроенные молодые люди возле дворца "Украина" устроили потасовку с правоохранителями.
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"Возле станции киевского метрополитена Дворец Украина собрались около 100 человек, которые двинулись к центральному входу дворца “Украина”. Агрессивно настроенные активисты пытались прорвать кордон правоохранителей и попасть в помещение концертного зала. При этом митингующие начали бросать в сторону сотрудников милиции камни, яйца, петарды, а также применили дубинки и слезоточивый газ", - говорится в сообщении.
В результате столкновения один работник милиции получил травму руки, а у солдата Нацгвардии в результате взрыва петарды было травмировано лицо. Еще пятеро правоохранителей получили химическое отравление в результате применения против них слезоточивого газа.