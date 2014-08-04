В Одессе милиция дубинками "утихомирила" евромайдановцев, пытавшихся сорвать концерт Ани Лорак

02:25, 04 августа 2014
Общество
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На пляже ночного клуба "Ибица" в Аркадии произошло столкновение между милицией и активистами Евромайдана, которые пытались сорвать концерт Ани Лорак.

Думская.net

По информации "Думской", около 200 правоохранителей разогнали толпу протестующих (примерно 100 человек), применив резиновые дубинки. Трое активистов были задержаны.

Инцидент произошел примерно в 21.45, после того как администрация "Ибицы" отказалась выполнять требования евромайдановцев. Активисты, в частности, требовали отменить концерт Ани Лорак, которая до этого выступала в оккупированном Крыму, а также получила музыкальную премию в Москве.

Концерт певицы все же перенесли. Он начался примерно в 23.30.Заведение охраняли десятки сотрудников милиции.

В пресс-центре облУВД информируют, что в столкновении с «евромайдановцами» под ночным клубом «Ибица» в Аркадии серьезно пострадал сотрудник милиции.

Неизвестный ударил его металлическим предметом — скорее всего, кастетом — по голове. Правоохранитель госпитализирован.

Также пострадал и активист Евромайдана. Подробностей о его состоянии нет. 

Кроме того, столкновения с милицией произошли и на Куликовом поле, где пророссийские активисты пытались провести "антивоенный" флешмоб.

Конфликт начался с того, что сотрудники милиции попытались помешать активистам развернуть звуковую аппаратуру. Однако активисты обступили аппаратуру плотным кольцом и не дали забрать ее.

После флешмоба сотрудники милиции попытались задержать нескольких активистов, в том числе владельца автомобиля, на котором привезли колонки. Подоспевшие на помощь товарищи не дали этого сделать.

По данным издания "Таймер", милиция задержала двух участников митинга, которые ушли с Куликового поля. По словам очевидцев, их схватили и силой усадили в автомобиль. Их также попытались отбить, заблокировав авто, но сотрудники милиции обеспечили машине свободный проезд. В ходе столкновений с милицией некоторые участники митинга получили телесные повреждения.

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