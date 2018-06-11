«Убийца Бабченко» Цымбалюк: подозреваемый в организации убийства говорил о списке из 60 жертв

«Киллер» Бабченко, работавший с СБУ, допускает, что число целей в "черном списке" могло меняться со временем.

При обсуждении списка будущих жертв Борис Герман, подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, заявлял о списке из 60 человек, которых необходимо будет убить.

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Об этом в интервью BBC рассказал Алексей Цымбалюк, который в спецоперации по инсценировке убийства Бабченко выполнял роль "киллера".

Цымбалюк рассказал, что первая попытка его вербовки Германом состоялась 4-5 апреля. Тогда на встрече последний рассказал, что есть определенная группа лиц (в основном, россиян), которые мешают Украине, и на устранение которых определенные люди выделяют некий бюджет.

«В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть к осени. Почему к осени - думаю, позже следствие расскажет», – указал «киллер».

Цымбалюк рассказал, что в дальнейшем, когда он уже работал с СБУ, то встретился с Германом, чтобы тот передал ему деньги за "убийство" Бабченко.

«Мы встретились на парковке одного из торговых центров. Я сел в его автомобиль. Мы поехали, на ходу разговаривали. Разговор касался списка будущих жертв. Имена не назывались, но список, по его словам, на то время вырос с 30 до 60 целей. Для меня это, если честно, звучало как разговор какого-то маньяка», – отметил он.

Он также допустил, что СБУ получило «список 47» из переписки Германа с Заказчиком. Он считает вполне возможным, что число жертв в списке подозреваемого со временем менялось: от 30 – до 47 и 60.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве полиция сообщила о якобы покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. От полученных ранений, по данным правоохранителей, мужчина умер в карете скорой помощи. На следующий день, 30 мая, во время брифинга главы СБУ Василия Грицака "убитый" Бабченко появился на публике. Он заявил, что его "убийство" было инсценировано спецслужбами, чтобы задержать заказчика.

Силовики задержали подозреваемого в организации покушения на Бабченка в Киеве. Фамилию мужчины назвал Шевченковский райсуд столицы - им оказался Борис Герман. По данным адвоката подзащитного Евгения Солодко, Герман - исполнительный директор украинско-немецкого предприятия "Шмайсер", которое изготавливает оружие. 31 мая ему избрали меру пресечения - два месяца ареста без права на залог.

Герман свою вину отрицает – по его словам, он работал с украинской контрразведкой и действовал по их указаниям.