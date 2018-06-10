Адвокат организатора "убийства" Бабченко пообещал назвать фамилию сотрудника СБУ, который помогал подозреваемому

Пока известно имя спецслужащего - Дмитрий.

Адвокат Бориса Германа, подозреваемого в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, обещает назвать фамилию сотрудника СБУ, к которому подозреваемый якобы обращался после получения заказа на убийство.

Об этом адвокат Евгений Солодко рассказал Громадському радио.

"У меня есть данные о нем, но я их озвучу в понедельник [11 июня]", — сказал он.

Пока известно имя спецслужащего - Дмитрий. Борис Герман утверждает, что когда он получил от своего российского знакомого заказ на убийство нескольких людей в Украине, он обратился к своему давнему знакомому в спецслужбе.

"После того, как список был передан Дмитрию, ситуация немного успокоилась. Потом Дмитрий сказал, что убийства не будет и что он сам эту ситуацию локализует. И Боря совершенно спокойно собирался 30 мая вылететь в Италию и вернуться 1 июня. Следствие это подтверждает, потому что обратный билет был найден, его предъявляли суду. Борис был уверен, что с Бабченко ничего не произойдет, никуда бежать он не собирался", — сказал адвокат Солодко.

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Напомним, вечером 29 мая в Киеве полиция сообщила о якобы готовящемся покушении на российского журналиста Аркадия Бабченка. От полученных ранений, по данным правоохранителей, мужчина умер в карете скорой помощи.

На следующий день, 30 мая, во время брифинга главы СБУ Василия Грицака "убитый" Бабченко появился на публике. Он заявил, что его "убийство" было инсценировано спецслужбами, чтобы задержать заказчика. Силовики задержали подозреваемого в организации покушения на Бабченка в Киеве. Фамилию мужчины назвал Шевченковский райсуд столицы - им оказался Борис Герман. По данным адвоката подзащитного Евгения Солодко, Герман - исполнительный директор украинско-немецкого предприятия "Шмайсер", которое изготавливает оружие.

31 мая ему избрали меру пресечения - два месяца ареста без права на залог.