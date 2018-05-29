На Донетчине объявлено подозрение мужчине, который 13 лет насиловал детей

Оперативники собрали доказательства причастности подозреваемого к 23 фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, совершенных в период 2001-2014 годов. Из них три факта - совершенные в отношении детей до 14 лет. В общем мужчина подозревается в совершении 37 преступлений по 6 уголовным производствам.

На Донетчине объявлено о подозрении 54-летнему жителю Славянска, который 13 лет совершал половые преступления в отношении детей.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

«Сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следственного управления Нацполіції в Донецкой области, областной прокуратуры установили 14 пострадавших, среди которых малолетние дети. В общем на совести злоумышленника – 37 различных преступлений», - отметили в полиции.

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Также сообщается, что оперативники собрали доказательства причастности 54-летнего мужчины к 23 фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, совершенных в период 2001-2014 годов. Из них три факта - совершенные в отношении детей до 14 лет.

По данным полиции, в собственном частном доме ранее судимый мужчина «создал место разврата, где развращал и насиловал детей под угрозой расправы, пользуясь их беспомощным состоянием. При этом жертвами подозреваемого становились подростки, преимущественно из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах», и «запуганные дети ничего не рассказывали родным».

Также насильник заставлял детей участвовать в съемках видеоматериалов порнографического характера. Указанную продукцию он распространял в интернете через созданную им «закодированную» сеть обмена файлами.

В общем мужчина подозревается в совершении 37 преступлений по 6 уголовным производствам.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст.156 «Развращение несовершеннолетних», ч.3 ст.302 «Создание или содержание мест разврата с привлечением несовершеннолетних», ч.2, 3 ст. 153 «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом», ч.1 ст. 304 «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность» Уголовного кодекса Украины.

Мужчина был разоблачен в конце 2017 года, после чего он начал скрываться от правоохранителей. В начале 2018 года сотрудниками управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с привлечением бойцов спецподразделения КОРД он был задержан.

Сейчас подозреваемый содержится под арестом в СИЗО. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в марте в Житомире за развращение несовершеннолетней к восьми годам приговорили рецидивиста-педофила.