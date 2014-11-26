СБУ: Спецслужбы РФ планировали создать в Украине еще четыре «народные республики», среди которых - Киевская

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, представители российских спецслужб намеревались создать собственную агентуру в Черниговской, Львовской, Полтавской, Херсонской и Винницкой областях.

Также раскрыта и предупреждена реализация российскими спецслужбами замысла относительно захвата власти и объявления Одесской, Харьковской и Киевской “народных республик”.

Кроме того, как отметила Гитлянская, СБУ разоблачила планы российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Закарпатской области и воплощение антиукраинского сценария по созданию так называемой “Республики Подкарпатская Русь”. В связи с этим разоблачена группа лиц, которые готовили создание в регионе очередной искусственной “народной республики” в испытанный Кремлем способ, - путем принудительной федерализации Украины.

Читайте такжеСБУ предупреждает об очередных провокациях российских спецслужб в Харькове

Силовой сценарий предусматривал захват местных органов государственной власти, военных складов и других стратегических объектов диверсионно-подрывными группами, которые должны были действовать под видом так называемой “местной самообороны”.

Как отметила Гитлянская, во время обысков оперативники СБУ изъяли документы, написанные на русском языке, которые содержали подробные описания антигосударственных действий и диверсий для создания напряженной ситуации в Закарпатье”. Кроме того, диверсанты планировали запугивать представителей власти, спецслужб, политических и деловых кругов в конкретно определенные даты, в частности в ноябре этого года.