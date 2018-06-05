Абитуриентам на заметку: опубликован рейтинг лучших университетов Украины

Первую строчку традиционно разделили КНУ им. Т. Шевченко и КПИ им. И. Сикорского.

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стали абсолютными лидерами рейтинга ТОП-200 университетов Украины в 2018 году и разделили первую строчку.

Рейтинг составлен Центром международных проектов «Еврообразование» в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, сообщает пресс-служба МОН Украины.

Десятка лучших университетов страны выглядит следующим образом:

1. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

3. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

4. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

5. Национальный университет "Львовская политехника"

6. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

7. Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

8. Национальный технический университет «Днепровская политехника»

9. Сумской государственный университет

10. Львовский национальный университет имени Ивана Франко

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Киево-Могилянская академия, которая когда-то входила в тройку лучших, сейчас занимает 12 строчку в рейтинге.

Несколько иначе выглядит таблица, которая основывается на положении украинских ЗВО в международных рейтингах. Первая тройка остается неизменной, а вот 4-5 место разделили Сумский государственный университет и ЛНУ им. Ивана Франка.

Как сообщал УНИАН, эксперты обновили рейтинг 1000 лучших университетов мира по версии The QS World University Rankings. В рейтинг лучших вузов мира снова попали шесть украинских университетов.