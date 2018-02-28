Два украинских университета улучшили позиции в рейтинге лучших вузов мира

Лучшим учебным заведением мира в очередной раз был признан Массачусетский технологический институт.

Эксперты обновили рейтинг 1000 лучших университетов мира по версии The QS World University Rankings.

В рейтинг лучших вузов мира снова попали шесть украинских университетов.

Высшие учебные заведения из всех уголков мира сравнили в рейтинге QS World University Rankings по четырем критериям, которые больше всего интересуют будущих студентов: исследования, преподавание, трудоустройство и международные перспективы.

Читайте такжеРуководство университета Богомольца заставляет студентов и преподавателей начать забастовку - Минздрав

Так, Харьковский национальный университет имени Каразина занял 401-410 место, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 411-420 место, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 501-550 место.

В рейтинг попал и Национальный технический университет "Харьковский политехнический университет", который оказался на 701-750 месте. Также, в рейтинг вошли Донецкий национальный университет имени Василия Стуса и Сумской государственный университет, они оказались на 801-1000 месте.

Следует отметить, что КНУ им. Шевченко и НТУУ КПИ им. Сикорского поднялись в рейтинге, а ХНУ им. Каразина потерял позиции.

Вместе с тем, лучшим учебным заведением мира в очередной раз был признан Массачусетский технологический институт. За ним идет Стэнфордский университет, а замыкает тройку лидеров Гарвардский университет.

На четвертой строчке оказался Калифорнийский технологический институт, а замыкает ТОП-5 заведений - Кембриджский университет.

Отметим, что в первую десятку попали 5 американских, 4 британских ВУЗа, а также Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха.