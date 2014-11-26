Власти аннексированного Крыма решили национализировать пляжи

Об этом заявила так называемый «министр курортов и туризма Крыма» Елена Юрченко, передают РИА Новости.

В ближайшее время ожидается принятие в первом и втором чтении законопроекта "О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым".

"Тогда мы сможем говорить о том, что 563 километра пляжей обретут своего истинного хозяина", — отметила Юрченко.

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Так называемый «начальник отдела природных рекреационных ресурсов крымского министерства» Николай Семешин подтвердил, что рассмотрение и принятие закона о передаче крымских пляжей под ведомство государства предполагается до конца 2014 года.