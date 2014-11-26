Власти аннексированного Крыма решили национализировать пляжи
16:49, 26 ноября 2014Общество
0 0
Вся пляжная полоса шириной от 20 до 100 метров на территории оккупированного Крыма может стать государственной собственностью до конца 2014 года после принятия профильного регионального законопроекта.
Более 500 километров пляжей будут национализированы / УНИАН
Об этом заявила так называемый «министр курортов и туризма Крыма» Елена Юрченко, передают РИА Новости.
В ближайшее время ожидается принятие в первом и втором чтении законопроекта "О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики Крым".
"Тогда мы сможем говорить о том, что 563 километра пляжей обретут своего истинного хозяина", — отметила Юрченко.
Читайте такжеКрым в новых реалиях: Махновщина vs национализация
Так называемый «начальник отдела природных рекреационных ресурсов крымского министерства» Николай Семешин подтвердил, что рассмотрение и принятие закона о передаче крымских пляжей под ведомство государства предполагается до конца 2014 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter