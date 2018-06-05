Один в поле воин: Олег Сенцов голодает 23 дня (видео)

13:57, 05 июня 2018
Общество
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В 2015 в Ростове-на-Дону Сенцова приговорили к 20 годам заключения.

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14 мая 2018 режиссер объявил бессрочную голодовку в российской Арктике. Он требует освободить всех украинцев, которых незаконно удерживает Кремль. И заявляет, что готов умереть, если его требования не выполнят.

Олег очень похудел, побледнел и потерял два зуба, однако настроен решительно. Администрация колонии может прибегнуть к принудительному кормлению. Ему планируют через нос заливать питательную смесь.

На поддержку Сенцова проводят всемирную акцию. Освободить украинского режиссера требуют в Нью-Йорке, Варшаве, Чехии, Канаде.

Всего в российских тюрьмах находятся более 60 украинских политзаключенных.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #Россия#политзаключенные украинцы РФ#Олег Сенцов#голодовка