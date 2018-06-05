Один в поле воин: Олег Сенцов голодает 23 дня (видео)

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже 23 дня.

Спецслужбы РФ задержали его в Крыму в мае 2014. Абсолютно безосновательно обвинив в терроризме.

В 2015 в Ростове-на-Дону Сенцова приговорили к 20 годам заключения.

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14 мая 2018 режиссер объявил бессрочную голодовку в российской Арктике. Он требует освободить всех украинцев, которых незаконно удерживает Кремль. И заявляет, что готов умереть, если его требования не выполнят.

Олег очень похудел, побледнел и потерял два зуба, однако настроен решительно. Администрация колонии может прибегнуть к принудительному кормлению. Ему планируют через нос заливать питательную смесь.

На поддержку Сенцова проводят всемирную акцию. Освободить украинского режиссера требуют в Нью-Йорке, Варшаве, Чехии, Канаде.

Всего в российских тюрьмах находятся более 60 украинских политзаключенных.