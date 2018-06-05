Сенцову будут заливать питательную смесь в нос – адвокат

Украинский режиссер Олег Сенцов 22-й день продолжает голодовку в российской колонии "Белый медведь"

Врачи, которые наблюдают за состоянием украинского узника Олега Сенцова, ожидают до 30-го дня голодания негативной реакции, которая потребует их вмешательства.

Об этом по итогам посещения Сенцова в колонию в российском городе Лабытнанги заявил 4 июня его адвокат Дмитрий Динзе, передает Радио Свобода.

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«Когда такое произойдет, его зондуватимуть, заливать питательную смесь в нос. Однако, если он не перестанет и после этого отказываться от еды, то конец будет роковой. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега», – указал Дінзе.

«Выглядит он в целом нормально, за ним следят врачи. Делали узи, осматривали. Внутренние органы в норме, находится в удовлетворительной форме», – так защитник описал нынешнее состояние украинца.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов 22-й день продолжает голодовку в российской колонии "Белый медведь", где он содержится по обвинению в терроризме. В понедельник, 4 июня, к нему приехали режиссер-документалист Аскольд Куров и архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.