Боевики из "Града" обстреляли Попасную: ранены трое мирных жителей
14:29, 26 ноября 2014Общество
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В результате обстрела разрушено несколько домов и повреждено общежитие.
Фото: Семен Семенченко / facebook.com
Сегодня в 13.00 Попасную Луганской области обстреляли из систем залпового огня “Град”, ранены трое мирных жителей.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.
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«Обстрел велся со стороны города Стаханов, оккупированного боевиками, - сообщил Москаль. - Снаряды взорвались на улицах Советской, Комсомольской и Оборонной, в результате разрушено несколько домов, повреждено общежитие по улице Комсомольской. Трое мирных жителей ранены и доставлены в районную больницу. Информация об их состоянии и степени тяжести ранений уточняется».
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