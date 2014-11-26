Боевики из "Града" обстреляли Попасную: ранены трое мирных жителей

Сегодня в 13.00 Попасную Луганской области обстреляли из систем залпового огня “Град”, ранены трое мирных жителей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Читайте такжеВ Дебальцево из "Града" обстреляли волонтерский центр: 1 погибший, еще 6 ранены (фото)

«Обстрел велся со стороны города Стаханов, оккупированного боевиками, - сообщил Москаль. - Снаряды взорвались на улицах Советской, Комсомольской и Оборонной, в результате разрушено несколько домов, повреждено общежитие по улице Комсомольской. Трое мирных жителей ранены и доставлены в районную больницу. Информация об их состоянии и степени тяжести ранений уточняется».