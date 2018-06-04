Украинский ведущий покинул популярный остросоциальный телепроект (фото)

Сам Карпачев рассказал, что много отдал программе "Один за всех", а теперь хочет посвятить время семье и собственному делу.

Ведущий проекта "Один за всех" на телеканале СТБ Дмитрий Карпачев покинул шоу. В этом он признался после финального выпуска проекта, в котором проработал шесть лет.

Карпачев был экспертом и ведущим всех остросоциальных проектов и семейных реалити канала: «Правила жизни», «Дорогая, мы убиваем детей», «Детектор лжи», «Спасите нашу семью», пост-шоу «Дочки-матери», «Беременна в 16», «Один за всех», передает пресс-служба СТБ.

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"Я горд тем, что шесть лет был частью проекта «Один за всех» и помогал добиваться справедливости, — признался Дмитрий. — Я много отдал этой программе, и теперь хочу посвятить время семье и собственному делу. Я благодарен команде проекта и знаю, что она уже работает над тем, чтобы в новом сезоне вы увидели не менее важные и резонансные истории".

Известно, что команда проекта тепло рассталась с телеведущим, который провел более сотни выпусков шоу.

"Дима помогал героям проекта добиваться правды и привлекать виновных к ответственности. Проект не задумывался как авторский, но благодаря Диме стал важным для миллионов телезрителей и для героев программы, которые ехали за справедливостью к Карпачеву. Дима — большой профессионал, и я уверена, каким бы новым делом он ни занялся, все получится на самом высоком уровне", - рассказала руководитель творческого объединения, создающего «Один за всех» Наталья Франчук.

Сейчас на канале думают над кандидатурой нового ведущего или ведущей.

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