Вчера зону АТО покинули в 10 раз больше человек, чем в среднем за сутки
13:33, 26 ноября 2014Общество
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За прошедшие сутки из зоны проведения антитеррористической операции на контролируемую украинскими властями территорию выехало более 5,7 тысячи мирных жителей, что в десять раз больше, чем в среднем за любые сутки раньше.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"В течение суток зафиксировано рекордное количество вынужденных переселенцев - 5767 человек. Это в десять раз больше, чем в среднем за сутки", - сказал Лысенко.
Читайте такжеПереселенцам дали месяц на регистрацию для получения соцвыплатПо его словам, это свидетельствует об ухудшении ситуации на контролируемых боевиками территориях.
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