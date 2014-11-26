Вчера зону АТО покинули в 10 раз больше человек, чем в среднем за сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"В течение суток зафиксировано рекордное количество вынужденных переселенцев - 5767 человек. Это в десять раз больше, чем в среднем за сутки", - сказал Лысенко.

Читайте такжеПереселенцам дали месяц на регистрацию для получения соцвыплатПо его словам, это свидетельствует об ухудшении ситуации на контролируемых боевиками территориях.