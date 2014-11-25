Женщины Донецка выдвинули ультиматум "премьеру ДНР" с требованием убираться прочь

Как передает корреспондент УИНАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«На временно оккупированных территориях Донбасса усиливается сопротивление местных жителей и все больше приобретает организованный характер», - сказал он.

«В частности в Донецке вчера состоялось очередное выступление, организованное так называемым «объединенным женским батальоном сопротивления». Местные женщины возмущены существующей ситуацией с продуктами питания и отсутствием каких-либо социальных гарантий от террористической власти, а также появлением фальшивых денег от руководства так называемой «ДНР», которые не принимает ни один магазин», - сообщил Лысенко.

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«Напомним, что аналогичные протесты местных жителей состоялись за последние дни в Амвросиевке, Торезе, Енакиево Донецкой области и Антраците, Свердловске, Ровеньках, Червонопартизанске Луганской области», - отметил Лысенко.