После Нового года украинцы пока смогут ездить в Россию по внутренним паспортам

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал заместитель руководителя департамента по вопросам организации работы с иностранными гражданами ФМС РФ Дмитрий Демиденко.

«Нельзя говорить о том, что решение (президента РФ Владимира Путина о въезде только по загранпаспортам - УНИАН) не будет выполнено, но достижение этого решения - это вопрос пересмотра межправительственного соглашения, этим вопросом занимается МИД РФ и МИД Украины. По их линии эта сделка должна быть скорректирована с учетом взаимного въезда по заграничным паспортам. Пока что это решение не подписано, и будет действовать межправительственное соглашение, которое ратифицировано двумя государствами», - сказал Демиденко.

По его словам, переговоры по этому вопросу ведутся дипломатами двух стран, но в ФМС не готовы комментировать его продвижение и говорить о сроках перехода на выезд граждан Украины в РФ и граждан РФ в Украину только по заграничным паспортам.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2012 года Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что к 2015 году въезд в Россию для всех иностранных граждан, в частности из стран СНГ, будет разрешен исключительно по заграничным паспортам.

При этом Путин отметил, что в рамках Таможенного союза и ЕЭП будет и дальше действовать нынешний режим пересечения границы с максимально упрощенными правилами.

19 марта 2014 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий сообщил, что Украина введет визовый режим с Россией.

Парубий отметил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил МИД проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

20 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил мнение, что Украине не следует спешить ни с введением визового режима с Россией, ни с переходом к поездкам в Российскую Федерацию по заграничным паспортам.