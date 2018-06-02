На сегодня голодают четверо незаконно заключенных Россией граждан Украины - Супрун

Дольше всех голодает осужденный во временно оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух - 76-й день

На сегодняшний день голодают четверо незаконно осужденных российскими властями граждан Украины.

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Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала в Facebook.

Она напомнила, что во всем мире сегодня украинцы и неравнодушные люди требуют освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинцев, которые стали узниками режима Владимира Путина. Заключенные стали жертвами войны России против Украины.

«С 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку за свободу узников совести, которых удерживает российская политическая власть. Сегодня наш Олег голодает 20 день. Он настроен решительно и готов идти до конца - или Кремль начнет выполнять его требования, или Олег погибнет. К нему и другим узникам Кремля не допускают ни украинских, ни международных врачей. Они медленно, но неотвратимо умирают», - отметила Супрун.

Она также напомнила, что 31 мая голодовку объявил заключенный крымский активист Александр Кольченко, который требует освободить Сенцова. Его также осудили по сфабрикованным обвинениям за якобы терроризм. Александр без еды 3-й день.

Кроме того, по данным и.о. министра, ранее в знак солидарности с Сенцовым голодовку объявил заключенный в России украинский солдат Александр Шумков. Его голодовка длится уже 10 дней.

«Дольше всех голодает осужденный Россией в аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балух - 76-й день! Прокремлевский суд признал его виновным в хранении боеприпасов, а правозащитники отмечают, что его арестовали за флаг Украины на его собственном дворе», - напомнила Супрун.

Она убеждена, когда в РФ будет проходить финал Чемпионата мира по футболу, россияне на каждом шагу будут слышать требования освободить украинцев.

«Борцы с кремлевским империализмом, в конце концов, защищают весь мир», - добавила Супрун.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве и других городах проходит акция #SaveOlegSentsov.

Участники акции призывают мировое сообщество оказать давление на российские власти, чтобы они освободили Сенцова и других незаконно осужденных в РФ и временно оккупированном Крыму украинцев.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку известногокинорежиссера Сенцова продолжается во многих странах всего мира. К акции присоединяются 55 городов в 21 стране мира.