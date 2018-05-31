Осужденный в РФ крымчанин Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова

Политзаключенный написал на имя начальника своей колонии заявление, в котором требует освободить украинского режиссера.

Незаконно осужденный российскими властями крымский активист Александр Кольченко, содержащийся в колонии Челябинска, объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова.

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Об этом в Facebook сообщает российский правозащитник Павел Чиков, ссылаясь на адвоката Кольченко Андрея Лепехина.

«Александр Кольченко объявил голодовку солидарности с Олегом Сенцовым в колонии Челябинска. Об этом сообщил его адвокат Андрей Лепёхин, который только что вышел со встречи с ним. Кольченко написал заявление на имя начальника колонии. Требование одно освободить Сенцова», – написал он.

Напомним, активиста Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.

Кольченко отбывает наказание в исправительной колонии №6 (г. Копейск, Челябинская область РФ).

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Единственным требованием Сенцова является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.