Российский оппозиционер Навальный просит Путина обменять Сенцова

Он призвал российского президента обменять Сенцова по принципу «всех на всех», после чего «Путина похвалят западные газеты».

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал российские власти освободить из колонии в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с требованием освобождения всех незаконно заключенных в России украинцев.

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В заявлении Навальный высказывает опасения, что Олег Сенцов не переживет голодовку в российской колонии, передает радио Свобода. «Олег Сенцов умрет. Один в своей камере, за тысячи километров от близких. Умрет, понимая, что дело его полностью сфальсифицировано, вины за ним нет. Никакой он, конечно, не террорист. Перед смертью его будут пытать – мы же понимаем, что такое «принудительное кормление» в российской тюрьме. Кто не понимает – читайте воспоминания советских диссидентов», – написал Навальный.

Он призвал президента России Владимира Путина обменять Сенцова по принципу «всех на всех», после чего «Путина похвалят западные газеты».

Как сообщал УНИАН, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 29 мая адвокат осужденного сообщил, что состояние Сенцова стабильное, он получает поддерживающую терапию. Подробностей, что это за терапия пока нет. Адвокат пообещал их выяснить во время визита в колонию, в которой содержат Сенцова, 4 июня.