Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Балух находится в тяжелом состоянии – СМИ

Балух объявил голодовку 19 марта.

У украинского активиста Владимира Балуха, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя, тяжелое состояние здоровья.

Об этом Крым.Реалии сказал архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

«Состояние Владимира тяжелое. Как себя человек может чувствовать через столько дней голодовки? Владимир находится в физическом истощении. У него нет сил. Во время судебного заседания (31 мая) он постоянно пил воду», – сказал Климент.

По словам адвоката Балуха Дмитрия Динзе, в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде 31 мая сторона обвинения закончила представлять доказательства по делу Балуха.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года, заявив, что на чердаке его дома были обнаружены патроны и несколько тротиловых шашек.

Адвокаты и правозащитники активиста заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, которую активист обозначил, вывесив флаг Украины в своем дворе.

Балух приговорен к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также к выплате штрафа в размере 10 тыс. рублей. 19 марта 2018 года в знак протеста против такого приговора Балух объявил голодовку. После объявления голодовки активист только пьет воду и чай.

19 мая Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что незаконно осужденный во временно оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух, который 19 марта объявил голодовку, не голодает, а якобы «питается по специальной схеме».