Осужденный в Крыму украинский активист Балух объявил голодовку

Таким образом украинец решил выразить свой протест против вынесенного ему приговора.

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух объявил бессрочную голодовку.

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Как сообщает Крымская правозащитная группа, таким образом украинец выражает протест против приговора.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Балуху. Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – за флаг Украины, который находился во дворе его дома.