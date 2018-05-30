Радость возле траурного фото: как коллеги Бабченко отреагировали на новость (видео)

В редакции телеканала ATR скорбь сменилась неудержимым восторгом, когда оказалось, что Бабченко жив.

Редакция телеканала ATR, где работает журналист Аркадий Бабченко, опубликовала видео реакции сотрудников на новость о том, что он жив. На видео видно, что на доске разместили траурное фото "убитого". Узнав новость, его коллеги не сдерживали эмоции.

Журналист Аркадий Бабченко не умер в результате покушения. Днем 30 мая Бабченко появился перед журналистами. Он попросил прощения у коллег и жены за то, что им пришлось пережить.

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По данным СБУ, заказ убийства журналиста был пробным, организатор "убийства" Бабченко планировал уничтожить 30 человек.