СБУ показала видео задержания организатора убийства Бабченко
19:52, 30 мая 2018Общество
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Также спецслужба обнародовала запись разговора в момент передачи денег организатором покушения его "исполнителю".
По данным СБУ, заказ убийства журналиста был пробным / фото УНИАН
СБУ обнародовала видео задержания подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.
Также СБУ обнародовала запись разговора в момент передачи денег организатором покушения его "исполнителю".
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко жив, СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой.
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В СБУ сообщили, что имеют доказательства того, что убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Для этого был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителя преступления. Организатор предложил совершить убийство АТОшнику, который в итоге стал сотрудничать с СБУ. Организатора убийства задержали.
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