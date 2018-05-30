СБУ показала видео задержания организатора убийства Бабченко

Также спецслужба обнародовала запись разговора в момент передачи денег организатором покушения его "исполнителю".

СБУ обнародовала видео задержания подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Также СБУ обнародовала запись разговора в момент передачи денег организатором покушения его "исполнителю".

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко жив, СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой.

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В СБУ сообщили, что имеют доказательства того, что убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Для этого был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителя преступления. Организатор предложил совершить убийство АТОшнику, который в итоге стал сотрудничать с СБУ. Организатора убийства задержали.