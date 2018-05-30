Организатор убийства Бабченко планировал устранить 30 человек в Украине

18:22, 30 мая 2018
Политика
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Аркадий Бабченко оказался жив / REUTERS

Организатор "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель СБУ Василий Грицак.

"Еще одна важная деталь, которую я могу вам сообщить: организатор этого преступления говорил о необходимости устранения 30 человек на территории Украины. Этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но не буду их называть, вы понимаете почему", - сказал он.

Грицак сообщил, что организатор задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса и в течение трех суток будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что "в момент, когда СБУ узнала о запланированном, через работу с человеком, которому предложили данные действия, удалось добиться сотрудничества со следствием".

"То есть вчерашний исполнитель заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации, для того, чтобы установить и зафиксировать окончательно вину организатора и постараться узнать больше о заказчике", - сказал генпрокурор.

Луценко рассказал, что, когда СБУ узнала, что гражданин Украины заказывает приобретение боевого оружия, снарядов и интересуется возможностью организации теракта в отношении одного из журналистов на территории страны, спецслужбы начали уголовное производство. Были проведены необходимые действия по установлению этого гражданина и фиксации его последующих действий.

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Как известно, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко живой, СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой. Бабченко был предупрежден заблаговременно, находился под контролем СБУ, его семья тоже знала.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко.

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