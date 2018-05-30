Жители Крыма остаются гражданами Украины: омбудсмен обратится в Совет Европы по поводу нарушения прав Сенцова

Омбудсмен в ходе производства о нарушении прав Сенцова и Кольченко инициирует обращение в Совет Европы относительно определения понятия «гражданин».

В ходе производства по фактам нарушения прав и свобод граждан Украины Александра Кольченко и Олега Сенцова Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова инициирует обращение к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду относительно определения понятия «гражданин» в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц.

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Как сообщила пресс-служба омбудсмена, сегодня Денисова встретилась с заместителем министра юстиции Украины Сергеем Петуховым, который предоставил объяснения о проведенной работе Министерством юстиции в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц (1983 год).

Во время встречи Денисова подчеркнула, что в пункте 4 статьи 3 «Условия передачи» Конвенции указано, что любое государство в любое время имеет право посредством декларации, направленной на имя генерального секретаря Совета Европы, определить в части, касающейся данного государства, как оно понимает термин «гражданин» в рамках Конвенции.

Украина, по словам Петухова, этого до сих пор не сделала. Поэтому омбудсмен инициирует подготовку и направление генеральному секретарю СЕ декларации, в которой как раз и будет определяться термин «гражданин».

В частности, в документе речь пойдет о том, что все граждане, которые на момент аннексии Крыма проживали на полуострове, были и остаются гражданами Украины. Ведь весь цивилизованный мир признает, что Крым - это Украина.

Министерство юстиции Украины предоставит более расширенную информацию о всей работе ведомства относительно возвращения незаконно осужденных граждан Украины Сенцова и Кольченко.

У омбудсмена напомнили, что Российская Федерация отказывается передать Сенцова и Кольченко в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, так как не признает их украинское гражданство. В то же время Денисова подчеркивает, что аргументация российской стороны относительно автоматического приобретения Кольченко и Сенцовым гражданства РФ после аннексии Крыма не может быть принята, поскольку это противоречит императивным нормам общего международного права.

Справка УНИАН. Украинского режиссера Сенцова вместе с украинским активистом Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. 14 мая Сенцов, который содержится в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области РФ), объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой он назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных Кремля. Кольченко отбывает наказание в исправительной колонии №6 (г. Копейск, Челябинская область РФ).