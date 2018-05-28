Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время голодовки - Минюст РФ

Отмечается, что на данный момент состояние здоровья политзаключенного оценивается как удовлетворительное.

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний, подведомственный Министерству юстиции Российской Федерации.

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"Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент состояние здоровья политзаключенного оценивается как удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный объявил бессрочную голодовку. Единственным требованием Сенцова является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовим Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.