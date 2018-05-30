"И слава Богу!": московские соседи Бабченко цинично прокомментировали его убийство (видео)

Соседи Бабченко в Москве цинично прокомментировали смерть журналиста.

Московские соседи застреленного в Киеве 29 мая российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко прокомментировали его убийство словами "И слава Богу!".

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Видео комментария соседей появилось в Telegram-канале Mash. "Убили его, и слава Богу!", - сказала женщина, а на вопрос журналиста, почему, она добавила: "Потому что он козел".

Ее муж закрыл двери перед журналистами со словами: "Вы когда сюда пришли? Все, до свидания!".

Как сообщал УНИАН, известного российского журналиста, военного корреспондента и писателя Аркадия Бабченко застрелили в Днепровском районе Киева на пороге дома, в котором он жил, вечером 29 мая.

Полиция проводит расследование.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва всегда считала Бабченко своим врагом.

Он отметил, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, но Россия причастна к аналогичным убийствам в прошлом.

Обновлено. Позже стало известно, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано СБУ.