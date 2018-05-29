В Харькове прошел торжественный выпуск офицеров (фото)

15:14, 29 мая 2018
Общество
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На следующей неделе офицеры прибудут на новые места службы \ sq.com.ua

Около 350 выпускников Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба пополнили ряды офицеров Вооруженных сил Украины.

Они пополнили ряды офицеров Вооруженных сил Украины \ sq.com.ua

Об этом сообщили в университете. Торжественная церемония состоялась в Харькове на мемориале Славы. На следующей неделе офицеры прибудут на новые места службы.

Всего выпускников 350 \ sq.com.ua
Церемония состоялась в Харькове на мемориале Славы \ sq.com.ua
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Теги: #Харьков#выпуск