В Харькове прошел торжественный выпуск офицеров (фото)
15:14, 29 мая 2018Общество
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На следующей неделе офицеры прибудут на новые места службы.
На следующей неделе офицеры прибудут на новые места службы \ sq.com.ua
Около 350 выпускников Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба пополнили ряды офицеров Вооруженных сил Украины.
Они пополнили ряды офицеров Вооруженных сил Украины \ sq.com.ua
Об этом сообщили в университете. Торжественная церемония состоялась в Харькове на мемориале Славы. На следующей неделе офицеры прибудут на новые места службы.
Всего выпускников 350 \ sq.com.ua
Церемония состоялась в Харькове на мемориале Славы \ sq.com.ua
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