В Харькове прошел торжественный выпуск офицеров (фото)

На следующей неделе офицеры прибудут на новые места службы.

Около 350 выпускников Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба пополнили ряды офицеров Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в университете. Торжественная церемония состоялась в Харькове на мемориале Славы. На следующей неделе офицеры прибудут на новые места службы.

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