В Одессе суд впервые восстановил в должности люстрированного прокурора

Одесские судьи решили, что закон о люстрации противоречит Конституции, хотя своих выводов КСУ относительно закона до сих пор не обнародовал.

Одесский апелляционный административный суд 18 апреля восстановил в должности экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко. Ему также должны выплатить почти 300 тысяч гривень зарплаты за период “вынужденного прогула”.

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Об этом говорится в сюжете программы «Наші гроші з Денисом Бігусом». Отмечается, что Кузьменко уволили в марте 2015 года, согласно Закону «Об очищении власти». Причиной увольнения стала его работа на посту первого заместителя прокурора Печерского района во время Революции Достоинства. В течение следующих трех лет Кузьменко регулярно судился из-за своего увольнения, настаивая на его незаконности.

В Одесском апелляционном административном суде дело рассматривала коллегия судей. Отмечается, что основная причина возобновления экс-прокурора в должности, по мнению судей – “неконституционность” закона о люстрации.

При этом Конституционный Суд Украины свои выводы относительно закона до сих пор не обнародовал. Следовательно, одесские судьи «увидели» неконституционность самостоятельно. Суд, кроме того, впервые восстанавливает в должности люстрованого служащего.

Отмечается также, что в составе коллегии, которая рассматривала дело Кузьменко, в частности, были Степан Домусчи и Александр Кравец. Оба в прошлом году подавали свои кандидатуры на должности судей Верховного суда Украины, но из-за негативных выводов Общественного совета добропорядочности не прошли отбор. В выводах Совета названы несколько причин несоответствия этих судей критериям добропорядочности. Одна из них – неудовлетворение апелляции по запрету мирных акций в Одессе во время Революции Достоинства.

Основным плюсом судейского решения для Кузьменко является снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации. Сам Кузьменко говорит, что возвращаться в прокуратуру сейчас не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.

Напомним, КСУ рассматривал дело о конституционности ряда положений закона о люстрации по представлениям Верховного суда Украины и 47 народных депутатов. Верховный суд в своих представлениях просит КСУ признать неконституционной люстрацию членов Высшей квалификационной комиссии судей, членов Высшего совета юстиции и руководителей Государственной судебной администрации, которые занимали должности в период Євромайдана. Также Верховный суд просит признать неконституционной люстрацию судей, выносивших решения против активистов Євромайдану.

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.