Парубий надеется, что Конституционный суд своим решением не поставит под сомнение закон о люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "112".

Спикер подтвердил, что имел сегодня встречу с председателем Конституционного суда Украины Юрием Баулиным, во время которой обсуждался ряд вопросов, в том числе и "организационных".

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Говоря о законе об очищении власти, Парубий отметил, что это было одно из ключевых требований Майдана.

"Я считаю, что это одна из ключевых задач, которые взяла на себя ответственность выполнить украинская власть, - по очищению этой номенклатуры в украинской власти", - сказал он.

Председатель парламента подчеркнул: "Я очень рассчитываю на то, что Конституционный суд не примет никаких решений, которые могли бы поставить под сомнение этот закон".

Он добавил, что он введен в действие решением Верховной Рады Украины, и выразил уверенность, что нет никаких оснований ставить его под сомнение.

На вопрос о возможности отмены закона о люстрации, Парубий выразил мнение, что в таком случае в парламенте найдется достаточно политической воли, чтобы повторно принять такой закон, возможно, уточненный".

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Спикер сказал, что мог бы выступить одним из инициаторов такого законопроекта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение в закрытой части пленарного заседания несколько представлений о конституционности ряда положений Закона Украины „Об очищении власти“.

КСУ рассматривает дело о конституционности ряда положений закона о люстрации по представлениям Верховного суда Украины и 47 народных депутатов. Ранее два представления ВСУ и одно представление 47 народных депутатов были объединены в одно конституционное производство.

Верховный суд в своих представлениях просит КСУ признать неконституционной люстрацию членов Высшей квалификационной комиссии судей, членов Высшего совета юстиции и руководителей Государственной судебной администрации, которые занимали должности в период Евромайдана. Также Верховный суд просит признать неконституционной люстрацию судей, выносивших решения в отношении активистов Евромайдана.

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47 депутатов в своем представлении просят КС признать неконституционной люстрацию бывших чиновников, которые занимали свои должности в период с 25 февраля 2010 до 22 февраля 2014 года, и правоохранителей, которые преследовали активистов Евромайдана.

22 марта Конституционный суд не удовлетворил ходатайство народного депутата Егора Соболева об отводе 6 судей от рассмотрения представлений о конституционности положений закона о люстрации. Соболев требовал их отвода, поскольку, по его словам, эти шестеро судей принимали решения, которые привели к узурпации власти Януковичем, и поэтому не имеют права рассматривать дело о конституционности ряда положений закона о люстрации.

22 марта КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела.

Соболев написал 9 июня в Facebook: «Несколько принципиальных людей, которые еще остались в Конституционном суде, сообщили, что завтра их судей собирают, чтобы они поставили подпись под решением об отмене ключевых статей закона "Об очищении власти". «Это является платой «Оппозиционному блоку» за их голосование на прошлой неделе за предложенные президентом Петром Порошенко поправки в Конституцию (относительно правосудия - УНИАН)».

По словам Соболева, «отмена люстрации позволит тысячам людей Януковича во главе с Левочкиным, Бойко, Вилкулом вернуться на руководящие должности в правительство, прокуратуру, фискальную службу и полицию».

«Мы с апреля 2015 года пытались объяснить Конституционному суду незаконность принятия такого решения. Во-первых, они не имеют права рассматривать это дело, потому что у них конфликт интересов. Как люди Януковича, которые являются фигурантами уголовного дела о предоставлении Януковичу диктаторских полномочий, они не имеют права по просьбе других людей Януковича решать, является ли конституционной люстрация людей Януковича. Во-вторых, любое правовое государство имеет право не допускать на государственную службу людей, которые занимали высокие посты в режиме, который закончил расстрелом людей. Любое правовое государство имеет права не допускать на государственную службу людей, которые не могут объяснить имущество своей семьи. И любое правовое государство имеет право не допускать на государственную службу людей, которые работали или учились в КГБ - организации, которая сегодня является центром агрессии против Украины», - подчеркнул Соболев.

Соболев заявил, что если КСУ «отменит люстрацию, очень быстро будут отменены и другие решения, принятые по требованию Майдана. В частности, эти самые судьи по просьбе тех же людей Януковича уже рассматривают дело об отмене открытости имущества чиновников».

«Украина Януковича планомерно, шаг за шагом отменяет Украину Евромайдана. Просто теперь Янукович носит вышиванку, красиво говорит на украинском и на английском, и регулярно носит цветы к месту расстрела Небесной сотни», - подчеркнул он.