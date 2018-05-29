После оккупации Крыма уровень освещения на полуострове снизился – МинВОТ
После аннексии Крыма Россией уровень освещенности на полуострове снизился. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ).
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«Одним из методов косвенной оценки экономического состояния региона является измерение уровня освещенности территории в ночное время путем анализа спутниковых снимков. Уровень освещенности временно оккупированной территории Крыма в ночное время в 2016 году по сравнению с 2012 годом может свидетельствовать об уменьшении уровня экономической активности в этот период. В целом на территории временно оккупированного полуострова уровень освещенности снизился на 26%», – сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что наиболее видимое снижение уровня освещенности можно наблюдать в центральных районах Крыма и в населенных пунктах, ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг (Ялта, Алушта, Евпатория – Заозерное).