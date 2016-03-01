Пропуска с картой Украины без Крыма заменили еще до вмешательства Мининформполитики - медуниверситет

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель студенческого совета Национального медицинского университета имени Богомольца Илья Бурлаченко.

"Вечером 25 февраля жильцам общежития №3 начали выдавать новые пропуска. После того как одним из студентов было замечено, что карта Украины на обратной поверхности карт из новой партии изображена без полуострова Крым, выдача пропусков остановилась, а выданные карты были отозваны у обитателей общежития в полном объеме", - говорится в сообщении.

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По словам Бурлаченко, администрация студенческого городка НМУ обратилась к производителю за разъяснениями. "Фирма-производитель принесла свои извинения и в срочном порядке перевыпустила тираж пропусков, на этот раз с картой Украины с Крымом", - отметил он.

При этом Бурлаченко отметил, что новые карты начали выдавать жителям студенческого общежития уже вечером 26 февраля, поэтому ситуация была полностью решена еще до попадания фото в соцсети и реакции СМИ.

"В дальнейшем администрация НМУ разрывает любые отношения с фирмой-производителем электронных пластиковых карт. Сейчас в университете проводится внутреннее служебное расследование", - добавил Бурлаченко.

Перепустки з мапою України без Криму одразу замінили на нові – з Кримом.Так як навчальний заклад не має власних потужн... Posted by Ілля Бурлаченко on Monday, February 29, 2016

Как сообщал УНИАН, студентам университета Богомольца выдали пропуска с картой Украины без Крыма. В связи с этим, Мининформполитики обратилось к Минобразования, Минздраву, Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре с просьбой выяснить обстоятельства распространенных в СМИ фактов, а также принятия соответствующих мер реагирования.