Пограничники не пропустили в Украину двух российских журналистов

По состоянию на 14.00 пограничники встретили и оформили почти 18 тысяч граждан.

Сегодня было отказано в пропуске на территорию Украины двум гражданам Российской Федерации, оказавшимся представителями СМИ.

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Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины. «Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года», - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что другой россиянин целью визита отметил отдых и просмотр матча Лиги чемпионов УЕФА, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу «Россия».

«В связи с неподтверждением цели прибытия в Украину мужчину вернули в обратном направлении», - сообщили в ГПСУ.

Также отмечается, что по состоянию на 14.00 сотрудники Госпогранслужбы уже встретили и оформили почти 18 тысяч граждан, при этом только сегодня — 8 тысяч человек.

Всего в ходе пограничного контроля по результатам дополнительной проверки не пропущено 6 граждан, еще 2 - за нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.