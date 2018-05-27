В Житомире более тысячи человек приняли участие в акции «Велодень» (фото)

Своей акцией велосипедисты пытались привлечь внимание горожан к необходимости ведения здорового образа жизни и еще раз напомнить о наличии в Житомире велодорожек.

В Житомире сегодня, 27 мая, более 1000 человек приняли участие в акции «Велодень», призванной популяризировать велосипедное движение.

Как передает корреспондент УНИАН, акция началась на главной пешеходной улице города - Михайловской.

Именно сюда прибыли участники "Велодня", чтобы зарегистрироваться. На большой сцене ведущие приветствовали собравшихся и рассказывали о маршруте акции. Перед стартом велосипедистам напомнили основные правила дорожного движения.

Затем участники акции колонной почти в километр на разных велосипедах проехали по центру города - по Киевской, улицам Вокзальной, Шевченко, Большой Бердичевской - и завершили движение на Михайловской, откуда стартовали.

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В акции принимали участие молодежь и даже семьи с маленькими детьми. За безопасностью следили патрульные инспекторы полиции на нескольких автомобилях и велосипедах.

Своей акцией велосипедисты пытались привлечь внимание горожан к необходимости ведения здорового образа жизни и еще раз напомнить о наличии в Житомире велодорожек,

После заезда для участников акции организаторы на Михайловской провели викторины и розыгрыши призов.