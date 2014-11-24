Треть жителей Донбасса считают, что жить на оккупированных территориях уже невозможно – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила исполнительный директор Киевского международного института социологии Наталья Харченко в ходе презентации обновленного исследования потребностей гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей, организованного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

По словам Харченко, более половины опрошенных оценивают свое положение как «жить трудно, но можно терпеть», 6% жителей Донбасса считают, что «все не так уж плохо, жить можно».

«Когда мы спрашиваем о ситуации в городе, то можем констатировать, что люди на Донбассе притерпелись к ситуации. Многие считают, что нашли свою «стратегию выживания», в частности благодаря благотворительной помощи. Люди продолжают терпеть. Однако, жители оккупированных территорий отмечают ухудшение ситуации. Если в сентябре таких людей было 11%, в октябре - 12%, то на сегодня 37% жителей Донбасса отмечают, что за последнюю неделю произошло ухудшение ситуации в городах», - сказала Харченко.

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Она подчеркнула, что эти данные отражают общее настроение людей и ситуацию в оккупированных городах. Она также отметила, что наблюдается процесс обратной миграции жителей Донбасса.

«Люди возвращаются на свою родину. И они оценивают ситуацию в своем городе, как очень негативную. Очень много потребностей людей не удовлетворено», - сказала Харченко.

Исследование было проведено по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» с 6 по 20 ноября 2014 года. В проекте оценивались потребности гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью, опрашивали лиц старше 18 лет.