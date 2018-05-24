Похищенного в Крыму делегата Курултая Эгиза избили и оставили на трассе – Чубаров

По информации брата Асана Эгиза Абдурамана, машину крымского татарина остановили люди в форме полицейских.

Задержанного в Крыму 23 мая делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза избили и оставили на трассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Асан сильно избит. Чуть позже ожидаем пояснений случившегося от адвоката Айдера Азаматова", – написал Чубаров.

Он добавил, что по информации брата Асана Эгиза Абдурамана, машину крымского татарина остановили люди в форме полицейских.

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"После этого его (Асана Эгиза) силой посадили в машину и увезли. На голову надели мешок, руки завязали, бросили на живот на пол машины. Оставили на трассе Симферополь - Бахчисарай на окраине села возле посадки. Из указанного места Асан возвратился в Симферополь", – отметил брат задержанного.

Ранее сообщалось, что в аннексированномКрыму задержали делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза. Отмечалось, что злоумышленники на автомобиле "Фольксваген", оснащенном мигалками и звуковыми устройствами, вынудили остановиться машину, за рулем которой находился Асан Эгиз. Позже злоумышленники вывезли Эгиза на своей машине в неизвестном направлении.

В то же время в Управлении ФСБ России по Крыму отрицали задержание Асана Эгиза.