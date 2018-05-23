Оккупанты в Крыму похитили делегата Курултая крымскотатарского народа

Российские оккупанты в Крыму сначала вынудили автомашину делегата остановиться, а потом вывезли его в неизвестном направлении.

В Крыму российские оккупанты похитили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«В районе села Джолман (ныне- Пионерское) Симферопольского района русские каратели на автомашине Фольксваген, оснащенном мигалками и звуковыми устройствами, вынудили остановиться автомашину, за рулем которого находился делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз. Убедившись, что задержанным является именно Асан Эгиз, русские каратели вывезли его на своей машине в неизвестном направлении», – пишет Чубаров.

Он отметил, что прибывший вскоре на место происшествия родной брат Асана Абдураман Эгиз уже не обнаружил и автомашину Асана.

«В настоящее время, Абдураман Эгиз в поисках насильно задержанного и вывезенного брата направляется в Управление ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму», – добавил Чубаров.