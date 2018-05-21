Новые правила зачисления: посредники предлагают оформление ребенка в школу за 100 долларов – СМИ

В соцсетях появились «специалисты», готовые оформить первоклассника в школу по новым правилам.

После введения новых правил зачисления детей в первый класс в соцсетях появились посредники, которые готовы вместо родителей выполнить трудоемкие бюрократические процедуры по сбору всех необходимых документов.

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Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на закрытое сообщество "Ирпень без политики" в Facebook.

Так, действующие сотрудники агентства недвижимости обещают оформить ребенка в любую школу Киева или Ирпеня.

Сбор пакета документов включает в себя договор аренды, печать агенства, ЧП (на 5 листах), выдержку из реестра недвижимости. Обещают также нотариально заверить подлинность всех подписей.

Отмечается, что в личной беседе с журналистом посредник назвал ориентировочную сумму заказа на одного ребенка - $100 (около 2600 гривень – ред.). При этом, при заказе на нескольких детей можно договориться о скидке.

Уточняется, что заказчик может выбрать абсолютно любую школу – как в столице, так и в Ирпене.

Напомним, в Украине стартовал набор первоклассников по новым правилам. Теперь детей должны принимать в школы исключительно по месту жительства, а не по результатам собеседования и тестирования, как это было до сих пор.

Набор продлится до 1 июня. К этому дню в соответствующей школе уже должен быть полный пакет документов на ребенка.

А с начала лета, если остаются свободные места, смогут быть причислены и другие желающие учиться именно в выбранной школе, не по месту жительства.