71-летняя украинка в инвалидной коляске прыгнула с парашютом

В свой день рождения женщина прыгнула с инструктором с высоты 4200 метров.

В селе Майское Днепропетровской области 71-летняя женщина в свой день рождения прыгнула с парашютом. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян в Facebook.

"На выходных отрабатывали парашютные прыжки в ДЗ «Майское». И тут привозят бабушку на коляске. У нее день рождения и она заказала себе подарок «тандем-прыжок». Ей 71 год. Прыжок с инструктором с высоты 4200 метров!!! Всегда понимаешь, что сильных духом людей не остановить", - написал Троян.

Как сообщал УНИАН, в Швеции экстремал чудом выжил после прыжка с небоскреба, когда у него отказал парашют.