В Швеции экстремал чудом выжил после прыжка с небоскреба, когда у него отказал парашют (видео)
15:51, 22 февраля 2018Новости туризма
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По словам медиков, травмы у любителя экстрима серьезные, однако не угрожающие жизни.
В Швеции ектремал получил серьезные травмы, однако выжил после прыжка с 24-го этажа, когда у него не раскрылся парашют.
Читайте такжеПочти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (фоторепортаж, видео)Как говорится в сюжете ТСН, мужчина хотел совершить прыжок с 24-этажного небоскреба, а за трюком с земли наблюдали его друзья. Когда парашют не сработал, экстремал упал на асфальт с высоты в 75 метров. Впрочем, его вовремя забрала "скорая".
По словам медиков, травмы у него серьезные, но не угрожающие жизни.
В то же время шведская полиция объяснила, что прыгать с крыш с парашютом закон не запрещает, если доступ на крышу здания открыт для всех.
Как сообщал УНИАН, ранее в Турции парапланерист выжил после потери контроля над парашютом.
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