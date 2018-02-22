В Швеции экстремал чудом выжил после прыжка с небоскреба, когда у него отказал парашют (видео)

По словам медиков, травмы у любителя экстрима серьезные, однако не угрожающие жизни.

В Швеции ектремал получил серьезные травмы, однако выжил после прыжка с 24-го этажа, когда у него не раскрылся парашют.

Читайте такжеПочти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (фоторепортаж, видео)Как говорится в сюжете ТСН, мужчина хотел совершить прыжок с 24-этажного небоскреба, а за трюком с земли наблюдали его друзья. Когда парашют не сработал, экстремал упал на асфальт с высоты в 75 метров. Впрочем, его вовремя забрала "скорая".

По словам медиков, травмы у него серьезные, но не угрожающие жизни.

В то же время шведская полиция объяснила, что прыгать с крыш с парашютом закон не запрещает, если доступ на крышу здания открыт для всех.

Как сообщал УНИАН, ранее в Турции парапланерист выжил после потери контроля над парашютом.