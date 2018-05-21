Собака лает - караван идет: российский поп-король поддержал оскандалившегося Козловского (фото)

Козловский отреагировал на комментарий Киркорова. "Спасибо, Филипп!", - написал он.

Российский певец Филипп Киркоров поддержал украинского поп-исполнителя Виталия Козловского, угодившего в скандал из-за выступления в Москве 9 мая.

Читайте такжеВ Одессе Козловского хотят "наказать" за концерт в Москве (фото)

Слова поддержки российский поп-король выразил под постом украинского певца в Instagram, где последний процитировал Шекспира: "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь".

Так, Киркоров написал: "Держись, мой Друг! От подобного мы становимся только сильнее!!! Это говорю тебе Я, прошедший через миллионы бойкотов и преданий анафеме! Твоя защита - тысячи твоих поклонников и зрителей! Они с тобой! И помни, собака лает - караван идет!".

Напомним, заслуженный артист Украины Виталий Козловский спел на концерте в Москве 9 мая, посвященному Дню победы. Вскоре на своей странице в Facebook артист объяснил свое выступление в стране-агрессоре.

Позже стало известно, что организаторы отменили концерт украинского поп-певца Виталия Козловского во Львове, который был запланирован на 18 мая, и Киеве, запланированный на 21 мая.